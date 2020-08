Genève L’entrepreneuse antimasque autorisée à rouvrir sa boutique

Ema Krusi a annoncé mardi qu’elle avait obtenu le feu vert des autorités, qui avaient fait fermer son magasin du centre-ville fin juillet.

Porte-parole du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), Laurent Paoliello confirme que la propriétaire du magasin s’est engagée à prendre des mesures pour garantir la protection de la santé et la sécurité des employés et des clients. «C’était ce qu’il y avait de plus important pour nous. Elle n’a fait qu’obtempérer et se mettre en conformité avec la loi.» Laurent Paoliello ajoute que, comme c’est le cas pour tout commerce qui rouvre, un contrôle sera mené pour vérifier que le plan de protection tel que soumis à la médecin cantonale est bien respecté.