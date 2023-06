Nord Vaudois: TRAVYS a battu son record

Par rapport à l’année dernière, l’augmentation est de près de 15%. Vendredi, lors de son assemblée, l’entreprise TRAVYS a annoncé qu’elle avait transporté plus de 5 millions de passagers en 2022. C’est un record en 20 ans d’existence. Cependant, le résultat financier se solde par un déficit de 600’000 francs. La société l’explique par une évolution défavorable de la clé de répartition de la communauté tarifaire Mobilis et l’augmentation du prix de l’énergie.

Plusieurs autres projets de modernisation sont en cours et concernent plus particulièrement les gares et haltes. Ainsi les gares du Sentier et du Lieu à la Vallée de Joux, ou celles de Baulmes ou de la Brinaz sur la ligne Yverdon – Ste-Croix devraient être reconstruites au cours des cinq prochaines années. Quelque 40 actionnaires ont validé à l’unanimité les comptes 2022.