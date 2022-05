Bâle : L’entreprise devra payer 267’000 francs de frais d’intervention

La société qui possédait un entrepôt de traverses de chemin de fer traitées au goudron ayant pris feu à Bâle ne voulait pas payer les frais d’extinction de l’incendie.

En juillet 2018, des traverses de chemin de fer traitées au goudron avaient pris feu dans un entrepôt du port de Bâle. Les pompiers et les services sanitaires étaient intervenus en masse et avaient lutté pendant de nombreuses heures contre les flammes . L’entreprise qui possédait le dépôt avait refusé de payer la facture d’intervention, estimant que les forces d’intervention avaient été «trop nombreuses et en partie inutiles». L’affaire a fini devant la Cour d’appel de Bâle-Ville. Cette dernière a ordonné à l’entreprise de payer la facture s’élevant à près de 267’000 francs.

Dans son jugement, la Cour d’appel, qui a statué en tant que tribunal administratif, a affirmé que «plus le danger est évident, plus le potentiel de dommages est grand et plus les biens juridiques menacés sont précieux, plus l’autorité qui ordonne les mesures peut les examiner sommairement». Autrement dit, lors d’un grand incendie de matériel toxique, comme celui de 2018, il n’est pas nécessaire de vérifier en amont si chaque véhicule et chaque personne en intervention sont absolument nécessaires. La Cour a aussi estimé que les moyens mis en œuvre au port de Bâle et les coûts en résultant étaient «raisonnables».