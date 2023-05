Un jour de congé pour se masturber

Une journée pour se masturber. C’est ce à quoi le personnel d’Amorana, un sex-shop en ligne établi à Glattbrugg (ZH), a eu droit vendredi dernier (12 mai). Ce jour de congé supplémentaire, baptisé «Masturbation Day» pour l’occasion et s’inscrivant dans le «Masturbation May» (voir encadré à la fin de l’article), a été introduit pour que les employés et les employées puissent se concentrer sur l’amour de soi et la santé mentale, selon un communiqué de presse de l’entreprise alémanique.