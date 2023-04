L’entreprise SICPA condamnée pour corruption

Dans le détail, on apprend que, grâce à des défauts constatés dans l’organisation de l’entreprise spécialisée dans les encres et les solutions de sécurité, «des employés de SICPA avaient pu verser des paiements corruptifs à des agents publics étrangers dans le cadre d’affaires au Brésil, en Colombie et au Venezuela. Ces défauts d’ordre organisationnel étaient particulièrement marqués dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, de la gestion des risques et de la conformité».