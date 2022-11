L’enveloppe pour la rénovation des bâtiments est épuisée

Vaud : L’enveloppe pour la rénovation énergétique des bâtiments est épuisée

Les subventions du Programme Bâtiments destinées aux propriétaires vaudois souhaitant rénover énergétiquement leur bien immobilier ont rencontré un vif succès en 2022. L’intégralité de l’enveloppe de 50 millions a été entièrement attribuée, entre janvier et octobre, pour soutenir 2500 projets d’assainissement. Le financement de ces subventions est assuré par la Confédération (35 millions) et par l’État de Vaud (15 millions).

Néanmoins, les demandes de soutien peuvent toujours être déposées. Les dossiers envoyés jusqu’à la fin de l’année seront traités selon la procédure habituelle. Les décisions d’octroi de subvention ne pourront toutefois être envoyées qu’au mois de janvier prochain, et les montants seront prélevés sur l’enveloppe 2023, qui disposera de plus de 60 millions, le Canton ayant décidé d’augmenter sa part de 10,5 millions. Plus d’infos sur www.vd.ch/subventions-energie.