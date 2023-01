ASSURANCE MALADIE : L’envoi des nouvelles cartes d’assuré tarde

Les nouvelles cartes devraient arriver chez les assurés d'ici fin janvier au plus tard, indique-t-on chez CSS et Helsana, les plus gros assureurs maladie. D'autres, comme Swica, laissent entrevoir une livraison plus précoce. En attendant, les assurés concernés peuvent demander leur numéro d'assuré à leur caisse ou présenter leur police d’assurance, indique selon Santésuisse