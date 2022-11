LIVE Coupe du monde: L'Argentine ouvre la marque face à la Pologne

Si la Pologne tient ce résultat et si elle n'a toujours pas encaissé le moindre but dans ce match, elle le doit à son gardien. Szczesny a en effet dit non à Messi sur penalty et a été déterminant sur plusieurs occasions, notamment sur Julian Alvarez ou encore Di Maria. Les Argentins dominent largement une équipe polonaise très timide qui a tiré qu'à une seule reprise en direction des buts. Néanmoins, avec ce résultat, la Pologne est qualifiée pour les huitièmes de finale et pour Lewandoswi et les siens, c'est ce qui compte.