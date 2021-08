Football - «Leo, tu as changé le football»

La longue et magnifique histoire de Messi avec le club catalan a pris fin jeudi. AFP

De Xavi à Sergio Busquets en passant par Antoine Griezmann, Jordi Alba ou Luis Suarez, de nombreux coéquipiers et ex-coéquipiers de Lionel Messi ont commencé à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux après l’annonce de son départ du FC Barcelone.

«J’essaie encore de tout digérer et, en sachant combien ce sera difficile, je ne peux que te remercier pour ce que tu as fait pour le club», a publié le capitaine du club blaugrana Sergio Busquets sur son compte Instagram. «J’ai eu la chance de grandir et de profiter de 13 saisons à tes côtés», a salué le capitaine de la sélection espagnole, avant de conclure: «Tu nous manqueras.»

Autre légende du club catalan, Xavi, qui entraine maintenant le club qatari d’Al-Sadd, lui a «souhait(é) le meilleur» en tant que «supporter, coéquipier et ami» sur Instagram.

Andrés Iniesta s’est pour sa part exprimé sur Twitter: «Nous avons vécu ensemble pendant 14 ans, nous avons partagé des moments magiques et d'autres plus compliqués, mais nous sommes toujours restés ensemble. Il est difficile d'imaginer le club sans toi ou te voir au Camp Nou avec un autre maillot. Je te souhaite, à toi et à tes proches, une bonne continuation. Bonne chance, Leo. C'était un plaisir de jouer à tes côtés.»

«Dans la légende»

Même son de cloche du côté de Marc-André ter Stegen: «C'est un plaisir d'avoir joué avec toi pendant toutes ces années et d'avoir vécu de nombreux moments et titres importants», a-t-il écrit sur Instagram. Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, le portier allemand rajoute: «Même si, de temps en temps, nous ne partagions pas la même opinion, nous allions toujours dans la même direction et chacun d'entre nous a grandi en tant que personne au-delà de la victoire ou de la défaite. Merci!»

Le dernier rempart du Barça poursuit ensuite son éloge: «Tu as écrit une page d'histoire avec le club de ta vie et tu entreras dans la légende du football, un exploit qu'aucun footballeur ne pourra jamais égaler. Tu as changé le football.»

«Le meilleur de l’histoire»

De son côté, le jeune Ansu Fati a souligné leur expérience commune au centre de formation du club. «Nous, tous les gosses qui arrivons à la Masia, on rêve tous de pouvoir jouer avec toi, et je me sens chanceux d’avoir pu le faire», a-t-il salué, lui aussi sur Instagram.

Toujours sur le même réseau social, Oscar Mingueza a déclaré: «Lorsque tu es un enfant, tu rêves de jouer avec les meilleurs joueurs et j'ai pu le faire avec le meilleur de l'histoire. C'était un honneur de pouvoir fêter tes buts et un plaisir de t'avoir vu jouer à chaque match. Et de l'avoir vécu aux premières loges. Tu vas manquer au Barça, Leo, je te souhaite le meilleur!»

Formé avec Messi à Barcelone, Gérard Piqué a également délivré un touchant message. «Rien ne sera plus jamais pareil, a-t-il écrit. Ni le Camp Nou, ni la ville de Barcelone, ni nous-mêmes. [...] Maintenant tu pars, mais je sais qu'un jour tu reviendras. Il y a encore des choses à accomplir. Amuse-toi, profite où que tu ailles et continue à gagner comme toi seul sait le faire. Ici, tu vas nous manquer. Je t'aime Léo.»

«Merci beaucoup pour tout, a remercié de son côté Philippe Coutinho. C'est un très grand honneur de t’avoir rencontré et d'avoir joué à tes côtés. Je te suis très reconnaissant de la façon dont tu nous avez traités, moi et ma famille, pendant cette période! Je te souhaite beaucoup de succès dans ton avenir et que Dieu bénisse toujours ton foyer et ta famille.»

Longtemps annoncé en froid avec l’Argentin, Antoine Griezmann y est aussi allé de son hommage personnel: «La seule chose que je peux te dire, et à laquelle tout amoureux du football pensera, c’est: MERCI! Merci pour tout ce que tu as fait à Barcelone! Pour la ville, pour le club... Tu as tout changé! Je suis sûr que ce n'est pas un au revoir mais un «à plus tard» et que votre chemin se croisera à nouveau avec le FC Barcelone. […] Très peu savent ce que c'est que d'être Messi et tu as été un exemple pour moi à tous les égards.»

«Quel privilège d'avoir pu partager ces 9 saisons ensemble, indique Jordi Alba. […] J'ai eu la chance de pouvoir vivre ton premier but en direct en 2005 contre Albacete au Camp Nou et je n'aurais jamais pensé qu'un jour nous aurions cette complicité, qu'avec un simple regard nous pourrions nous comprendre. […] Comme tu vas me manquer! Tu n’es pas seulement le meilleur joueur de l'histoire du football, mais aussi un être humain exceptionnel. Mon ami, je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as donné au club, pour ton amitié, pour ton soutien dans les jours gris, pour les grands moments que nous avons vécus et qui resteront à jamais dans notre mémoire. […] Un gros câlin, je t'aime mon frère.»

Autre message notable parmi les innombrables dédiés la «Pulga»: celui de Luis Suarez, son grand ami avec qui il a formé une redoutable paire en Catalogne entre 2014 et 2020. «Le club qui t’a vu grandir, le club que tu aimes tant et qui a remporté tant de titres jusqu'à ce que tu deviennes le meilleur joueur de l’histoire. Je te serai toujours reconnaissant de l'accueil que tu m'as réservé dès mon arrivée et de l'être humain formidable que tu es. Fier d'avoir partagé des milliers de moments merveilleux à Barcelone et d'avoir eu la chance de jouer avec toi.»