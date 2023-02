Energie renouvelable: L’éolienne qui tue moins d’oiseaux

Une start-up suisse a mis au point une éolienne dont les pales sont verticales, ce qui lui assure un fonctionnement plus silencieux et un impact moindre sur l’avifaune. Mais ce n’est pas la seule raison qui explique qu’elle suscite moins d’oppositions.

1 / 5 L’éolienne «Vertical Sky» d’Agile Wind Power mesure 105 mètres de haut et possède une puissance maximale de 750 kilowatts. Agile Wind Power Comme les pales du rotor peuvent être assemblées, l'éolienne est également plus facile à transporter dans des zones difficiles d'accès. Agile Wind Power La construction de l’éolienne d’Agile Wind Power est plus silencieuse et permet de réduire la portée dérangeante engendrée par l’ombre. Agile Wind Power

En Suisse, les éoliennes sont actuellement confrontées à un vent de contestations. Les organisations de protection du paysage, les associations de défense de l’environnement et les ornithologues s’élèvent contre les installations prévues – de nombreux projets sont abandonnés suite à des oppositions.

Pourtant, si l’on veut atteindre les objectifs climatiques de 2050, il est nécessaire de développer autant que possible les énergies renouvelables. Parallèlement, la stabilité des réseaux électriques doit être maintenue, dans la mesure où l’utilisation des énergies renouvelables implique parfois l’absence d’électricité, parfois des surplus.

Plus silencieux et moins d’impacts sur les oiseaux

L’entreprise suisse Agile Wind Power, dont le siège est à Dübendorf (ZH), s’est engagée sur une voie intéressante en développant de grandes éoliennes appelées «Vertical Sky». Comme leur nom l’indique, les pales du rotor ne sont pas orientées horizontalement, comme d’habitude, mais verticalement – elles tournent comme une toupie.

Les éoliennes Vertical Sky possèdent plusieurs avantages par rapport aux éoliennes traditionnelles, explique Chris Stewart, responsable commercial d’Agile Wind Power: «Elles tournent plus lentement et sont donc plus silencieuses.» Alors que les modèles classiques atteignent le niveau sonore d’un marteau-piqueur au niveau de leur mât, Vertical Sky affiche 85 décibels (dB), ce qui correspond au bruit d’une tondeuse à gazon.

Cela permet de les placer plus près des zones habitées. «La construction des pales à la verticale et la rotation lente entraînent en outre un impact moindre sur les oiseaux», ajoute Laurenz Zellweger, responsable de la communication de l’entreprise. La station ornithologique de Sempach partage d’ailleurs cette appréciation.

Pas prévu pour les parcs éoliens

En plus, le mode de construction de ces éoliennes devrait permettre une installation dans des endroits inaccessibles. «Nous n’avons pas besoin de réaliser ou de transformer des routes supplémentaires», indique Chris Stewart. En raison de cette orientation verticale, la silhouette de ces éoliennes s’intègre également mieux dans le paysage, ce qui les rend donc moins dérangeantes.

Laurenz Zellweger fait toutefois remarquer que les éoliennes Vertical Sky ne sont pas destinées à la construction de grands parcs éoliens, mais qu’elles sont réservées à un marché de niche. L’accent est en effet mis sur les sociétés disposant de leur propre terrain et qui souhaitent produire l’électricité qu’elles consomment. Une puissance de 750 kilowatts à un mégawatt par éolienne serait donc idéale.

Des éoliennes comme des voiles

L’idée d’une éolienne verticale existe depuis longtemps. Mais, jusqu’à présent, les installations se sont heurtées aux lois de la physique: les rotors rigides et verticaux doivent généralement tourner rapidement pour produire de l’électricité et ne pas s’arrêter. En effet, la rotation et la force résultent, comme pour une aile d’avion, de l’effet d’aspiration. Si le flux d’air est trop faible, l’effet d’aspiration s’arrête.

Or, une rotation rapide implique des forces centrifuges élevées, ce qui exige des constructions compliquées et lourdes. Agile Wind Power a donc développé des pales de rotor orientables – elles s’orientent jusqu’à cent fois par seconde et adoptent ainsi toujours la position idéale par rapport au vent. Elles peuvent donc tourner plus lentement sans s’arrêter ou perdre de la puissance.

Des prototypes ont déjà été construits. «Nous travaillons encore sur les erreurs de jeunesse», explique Laurenz Zellweger. Selon lui, les premières installations commerciales pourraient voir le jour d’ici 2025.