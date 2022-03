Los Angeles : Leona Lewis va bientôt pouponner

La chanteuse britannique attend son premier enfant avec son mari, Dennis Jauch.

À 36 ans, Leona Lewis va bientôt connaître les joies de la maternité. La chanteuse anglaise, qui ne porte jamais de cuir, et son mari, Dennis Jauch, attendent leur premier enfant. Selon le «Sun», les amoureux ont passé l’étape des douze semaines et ont fait l’annonce à leurs familles et à leurs amis. «Ils sont tellement impatients d’accueillir un nouveau membre et de devenir une famille de trois», révèle une source au quotidien.