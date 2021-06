UN CADEAU GÉNÉREUX - Leonardo DiCaprio achète une villa pour 7 millions de dollars, dans laquelle il n’habitera jamais

Le portefeuille immobilier de Leonardo DiCaprio est impressionnant et compte, entre autres, une villa à Los Angeles, qu’il a rachetée à Madonna, une propriété moderne à Palm Springs et une villa à 23 millions de dollars à Malibu. Il ne compte toutefois pas occuper personnellement sa dernière acquisition à Los Feliz, un quartier à flanc de colline de Los Angeles, car la villa est destinée à sa maman, Irmelin Indenbirken. Son prix: 7,1 millions de dollars, soit l’équivalent de 6,4 millions de francs.

Anciens propriétaires célèbres

Elle compte quatre chambres à coucher et six salles de bains, deux salles de séjour dont l’une est un peu plus formelle, ainsi qu’une salle à manger et une cuisine moderne. Depuis sa construction en 1928, la villa a été soigneusement rénovée et modernisée à plusieurs reprises.