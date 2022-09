New York : Leonardo DiCaprio aurait des vues sur Gigi Hadid

L’acteur et le top ont été aperçus ensemble, à New York, à plusieurs reprises. Ils apprendraient à se connaître.

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid ne sortent pas (encore) ensemble.

Leonardo a en effet été vu à plusieurs reprises en compagnie de Gigi Hadid, dans les rues de New York, ces derniers temps. D’après plusieurs personnes qui se sont confiées à «People», l’acteur et le top seraient en train d’apprendre à se connaître et Leo aurait «clairement des vues» sur Gigi.