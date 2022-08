États-Unis : Leonardo DiCaprio et Camila Morrone ont rompu

Leonardo DiCaprio et Camila Morrone au début de leur relation, en 2018.

Leonardo DiCaprio, chez lequel vous pouvez dormir, et Camila Morrone sont à nouveau célibataires. D’après les informations de «People», l’acteur de 47 ans et sa consoeur de 25 ans se sont séparés après un peu plus de quatre ans de relation. Les dernières photos les montrant ensemble ont été prises début juillet 2022, à Malibu.