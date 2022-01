Cameroun : Leonardo DiCaprio honoré d’un arbre tropical à son nom

L’engagement de l’acteur américain pour préserver la forêt d’Ebo lui a valu d’être «le père» de l’Uvariopsis dicaprio, un arbre de 4 mètres de haut.

Plus de 200 espèces de plantes et champignons ont été officiellement nommées en 2021 par les chercheurs de Kew (ouest de Londres) et leurs partenaires dans le monde.