Leonardo DiCaprio en couple avec un célèbre top

États-Unis : Leonardo DiCaprio serait en couple avec un célèbre top

Deux semaines après que les deux stars ont passé du temps ensemble à New York , voilà que les choses deviendraient sérieuses entre Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid. C’est en tout cas ce qu’a affirmé une source à «Us Weekly». D’après cette personne, l’acteur ( séparé de Camila Morrone depuis août 2022 ) et le top formeraient aujourd’hui un couple.

«Il la trouve belle, bien sûr, mais aussi qu’elle est une personne intelligente. Il apprécie aussi sa nature décontractée, sa culture et son éducation», a confié cette source. En outre, ça collerait parfaitement bien entre eux du fait qu’ils ont «un tas d’amis en commun qui sont tous très heureux de les voir ensemble». DiCaprio, 47 ans, a été souvent raillé pour rompre avec ses copines dès qu’elles atteignaient l’âge de 26 ans. Gigi Hadid en a 27. «Leo est au courant et minimise la chose, mais on ne peut pas nier qu’il a un certain type de femmes qui lui plaît ou, du moins, qu’il en avait un jusqu'à présent», détaille cette personne qui a précisé, dans la foulée, que le comédien avait tendance à s’assagir avec l’âge. «Il a fait comprendre à ses potes qu’il est aujourd’hui bien moins intéressé à jouer les playboys».