Hockey sur glace: Leonardo Genoni a eu le dernier mot face au HC Bienne

Après avoir encaissé onze buts lors de ses deux derniers matches perdus (Lugano 5-3, Genève 6-2), le HC Bienne a réussi à resserrer les rangs et les boulons en défense face à l’EV Zoug. Les joueurs d’Antti Törmänen ont livré de la très bonne marchandise contre le double champion de Suisse - dynamisme, volonté de créer sans cesse de l’offensive -, mais les pénalités ont fini par les mettre en difficulté. Deux infractions mineures consécutives en période médiane (24e, Bärtschi et 27e, Cunti) ont permis à l’EVZ d’ouvrir la marque à sa deuxième tentative en powerplay. L’international Fabrice Herzog, à bout portant, a trouvé la faille à 5 contre 4 (27e, 0-1).

Harri Säteri en grande forme devant les filets

La même mésaventure aurait pu leur arriver en fin de soirée lorsque les Biennois ont surmonté deux séquences d’infériorité numérique consécutives (53e et 55e). Toujours sans son capitaine Gaëtan Haas (déjà absent mardi à Genève) mais avec le Finlandais Jere Sallinen et l’ailier Damien Brunner de retour dans l’alignement ainsi qu’un Harri Säteri en grande forme devant les filets, le HC Bienne avait cette fois-ci davantage d’arguments à faire valoir face aux champions en titre. Des munitions à l’offensive, les Seelandais en ont gaspillé quelques-unes avant de réussir à battre Leonardo Genoni, à l’image de cette cage grande ouverte manquée par Yannick Rathgeb sur une reprise directe spectaculaire (39e). Le numéro 27 du HCB - omniprésent - s’est toutefois racheté un peu plus tard. C’est lui qui a été à l’origine du but égalisateur signé Tino Kessler, au rebond (47e, 1-1).