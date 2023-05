La chanteuse Nnavy se dévoile dans son 3e EP No Promises

La chanteuse lausannoise Nnavy dévoile un troisième EP aux sonorités r’n’b et neo soul qu’elle n’avait jusqu’alors que timidement explorées.

L’artiste de 24 ans est solaire dans la vie, sombre dans ses textes. S. Anex/20 minutes

Après «Blue» et «In Good Company», la chanteuse Nnavy sort le 26 mai 2023 un troisième EP. Ce disque de la Lausannoise de 24 ans, repérée sur les réseaux sociaux en 2018 et qui a depuis lors scotché les spectateurs de très nombreux festivals, dont le Montreux Jazz, sonne moins jazzy que les précédents. Dans la galette «No Promises», c’est sur des morceaux aux influences neo soul et r’n’b marquées que l’attachante artiste pose sa voix chaude.

C’est votre troisième EP en trois ans. Sortir un album ne vous intéresse pas?

Si, bien sûr! Mais, je désire me laisser du temps. Le premier album, cela représente quelque chose de très important pour moi. Je veux savoir exactement où je vais et avec qui j’ai envie de travailler pour le réaliser.

Comment présentez-vous «No Promises»?

Comme mon journal intime. Il parle d’amour, de rupture, de deuil et, encore, de séparation. Des expériences de vie un peu lourdes, évoquées dans une ambiance enveloppante, un peu comme dans du caramel. Ce que j’aime, c’est parler de choses pas faciles et les rendre belles, douces et agréables à entendre.

Votre nom d’artiste, Nnavy, est une référence au bleu marine. Ce bleu foncé vous représente-t-il toujours?

Oui, il reste la couleur de mon état d’esprit, de comment je me sens, quand j’écris. Il fait référence aux mots froids et sombres que je vais chercher à l’intérieur de mon cœur et de mon ventre pour raconter mes histoires.

Lorsque vous êtes en public, vous êtes très souriante et lumineuse. Cela tranche avec vos textes.

J’ai de la pudeur face à mes émotions. La musique me permet de sortir, professer et digérer celles-ci, que je ne m’autorise pas à montrer au monde entier. C’est aussi pour cela que j’ai pris un pseudo, plutôt que de me lancer avec mon vrai nom. Nnavy sur scène propose du divertissement. Ce n’est pas Flo (ndlr: son surnom) qui livre son journal intime au public.

En parlant de scène, vous présenterez votre EP en live aux Docks de Lausanne le 24 juin 2023.