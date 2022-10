Bâle : L’épave d’un avion dans lequel deux personnes sont mortes vendue au marché aux puces

«Nous voulions attirer l’attention des chalands avec l’épave de l’avion. Et ça a marché comme un aimant! Une personne intéressée a tout de suite voulu l’acheter», raconte Stefan Trüssel. Dimanche, cet homme de 58 ans avait installé l’épave pour attirer l’attention sur son stand au marché aux puces du quartier de Hirzbrunnen à Bâle. «Je le lui ai vendu pour 200 francs, à condition qu’il reste sur le stand jusqu’à la fin du marché aux puces», explique le vendeur. Une «enseigne publicitaire» macabre, car derrière cette pièce d’avion, il y a une histoire tragique.

Il s’agit de la queue d’un avion de sport de la série Mudry CAP 10b et immatriculé HB-SBA. En 1991, le pilote, alors chef du bureau des impôts de Safenwil (AG), a voulu montrer à son amie la commune vue du ciel avec l’avion qu’il avait loué. Il a volé malheureusement trop bas et trop lentement, comme l’a indiqué plus tard un rapport du Service suisse d’enquête de sécurité (SESE). Il s’est écrasé. Les deux personnes à bord sont décédées.