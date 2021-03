Et de 13: la série d’alertes à la bombe continue dans le canton de Vaud. À Lausanne, les sites de l’EPSIC (Ecole Professionnelle Lausanne) puis de l’EPCL (Ecole Professionnelle Commerciale de Lausanne), à la rue du Midi, ont dû être évacués ce jeudi.

L’évacuation de l’école est survenue aux alentours de 14 h 30 et a mobilisé une dizaine de véhicules de police. L’établissement avait déjà vécu pareille situation mercredi et c’est donc la sixième fois qu’il est visé par une alerte à la bombe sur l’un de ses deux sites depuis fin janvier.

Avec l’évacuation de l’EPSIC, survenue aux alentours de 14 h 15, le canton de Vaud compte désormais 5 alertes à la bombe cette semaine, et 13 depuis le début de l’année.

Plus tôt, à la gare…

La journée avait déjà commencé fort à Lausanne puisque vers 8 h, une partie de la gare était paralysée et un important dispositif y était déployé. Un colis suspect en était à la cause et plusieurs quais ont été évacués.