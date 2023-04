Science et Technologie: L’EPFL crée un arbre artificiel producteur de chaleur et d’oxygène

Percée dans le monde de la science et de la technologie sur le campus étudiant lausannois. Des chercheurs de l’EPFL ont élaboré un réacteur solaire capable de convertir l’eau en chaleur, en oxygène et en grandes quantités d’hydrogène.

Si la structure se fond parmi les autres antennes satellites présentes sur le site estudiantin, elle se distingue de sa catégorie par sa productivité: «Grâce à un peu plus de 9 litres d’eau, notre «arbre artificiel» est capable de créer 8kg d’oxygène et 1kg d’hydrogène» explique Saurabh Tembhurne, fondateur de SoHHytec, la start-up qui commercialise le produit.

Un chauffage ambiant alternatif

Cette invention profitera d’emblée aux industries qui utilisent les matières premières produites par la machine. Cependant, il n’est pas exclu que des particuliers puissent aussi tirer leur épingle du jeu, notamment pour le chauffage ambiant des ménages: «le réacteur est capable de garder la chaleur produite et de la réinjecter dans le réseau d’un bâtiment grâce à un échangeur thermique, précise Saurabh Tembhurne. Notre plus petit modèle produit environ 140kWh d’énergie par jour et par beau temps.» En comparaison, le ménage suisse moyen consomme un peu plus de 13kWh d’énergie au quotidien selon une étude de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) datée de 2021.