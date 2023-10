L’EPFL critiqué pour sa gestion d’un cas de harcèlement

En cause: une dénonciation collective déposée en 2020 par 15 scientifiques, faisant suite à trois signalements aux RH remontant jusqu’à 2009. Tous reprochaient des faits de «harcèlement psychologique et sexuel» de la part d’un professeur usant de sa réputation pour faire pression, notamment sur ses doctorants, décrivait « Le Temps » le mois dernier. Blagues déplacées, images explicites montrées lors de rendez-vous professionnels, avances inappropriées ainsi que l’asymétrie dans la relation aurait poussé plusieurs personnes à subir des angoisses.

Enquête légale mais jugée insatisfaisante

La plainte avait débouché sur une enquête administrative externe confiée à un avocat. Sur la base de ses conclusions qui jugeait les dénonciations «infondées», le président de l’EPFL Martin Vetterli a décidé en 2021 de classer l’affaire. Le droit de recours a été refusé aux plaignants, considérés comme témoins et non victimes.

Une procédure tout à fait légale au regard des lois encadrant l’école fédérale, assurait cette dernière dans «Le Temps». Et c’est justement ceci que dénoncent les associations. «Déléguer l’entière responsabilité de l’enquête au président de l’EPFL est une faiblesse majeure pour une institution de cette taille», dénoncent UniPoly, Ingénieurs du Monde, SSP Etudiants ou encore Polyquity. Pour les sept groupes signataires, les solutions existantes «ne prennent pas correctement en compte les rapports de force, et permettent simplement d’améliorer le cadre de travail le temps que les contrats académiques (généralement à durée déterminée) se terminent.»

Aucune nouvelle plainte depuis 2020

Contacté, l’EPFL se dit surpris de ces revendications, et assure qu’elles seront étudiées en profondeur. «La porte est toujours ouverte pour le dialogue», évoquent les responsables communication. Ceux-ci rappellent que les règles en la matière ont été rédigées à la suite d’une consultation avec la communauté EPFL, et listent les projets mis en place pour «faire du campus un lieu exemplaire en matière de respect, d’inclusion et de lutte contre le harcèlement et les discriminations». Tout en admettant «qu’on peut toujours faire mieux, nous accueillons donc volontiers toutes les propositions d’amélioration constructives».