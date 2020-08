Suisse

L’EPFL décroche deux bourses pour des recherches sur le Covid

Le Fonds national suisse va financer un projet de la Haute école vaudoise sur le profilage sérologique et un autre visant à créer un petit appareil pour un dépistage rapide du virus.

Le coronavirus dans les aéroports

Le second projet, emmené par la professeure Sandrine Gerber, est interdisciplinaire. Il vise à développer un petit appareil portable permettant d'identifier le coronavirus dans les aéroports, les gares et les autres lieux où un dépistage rapide et à un stade précoce est souhaité.

Ce biocapteur ultra sensible devrait permettre de s'affranchir de l'utilisation de réactifs coûteux. Et il ne serait plus nécessaire de recourir à des équipements d'analyse sophistiqués et à du personnel spécialisé. Outre Mme Gerber, le projet est porté par Igor Stefanini de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne et Francesco Bertoni de l’Université de la Suisse italienne.