Robotique : L’EPFL développe un drone en forme de rapace

Le professeur Dario Floreano et son équipe ont développé un drone dont les caractéristiques sont proches de celles de l’autour des palombes. De la forme des ailes au comportement en vol.

Des scientifiques de l’EPFL ont créé un drone dont les plumes de la queue et des ailes lui confèrent une agilité de vol sans précédent. Il est inspiré de l’autour des palombes, rapace rapide et puissant et spécialiste du vol en forêt.

Une queue et des ailes qui bougent

En 2016, les scientifiques de la Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur de l’EPFL avaient déjà développé un drone inspiré d’oiseaux, avec des ailes modulables. Mais avec cette nouvelle version, les chercheurs ont réalisé un pas en avant puisque c’est désormais la forme des ailes et de la queue qu’il est possible de modifier et de contrôler grâce à des plumes artificielles.

Le drone modifie la forme de son aile et de sa queue pour changer de direction plus rapidement, voler plus lentement sans tomber au sol et réduire la résistance de l’air lorsqu’il vole vite. Il utilise une hélice pour la poussée avant au lieu de battre des ailes, car elle est plus efficace et rend le nouveau système d’aile et de queue applicable à d’autres drones et avions ailés.