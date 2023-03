Formation: L’EPFL enseignera la durabilité

Dès la première année, tous les étudiants de L’EPFL devront suivre un cours commun et obligatoire de durabilité, cours qui sera mis en place dès la rentrée 2024. «Les ingénieures et ingénieurs, scientifiques et architectes formés à l’EPFL devront relever toujours plus de défis en lien avec la crise climatique et environnementale, tout en abordant des questions éthiques, sociales et économiques», précise l’école dans un communiqué lundi. Pour la suite du cursus, chaque section proposera un cours de bachelor et un cours de master centrés sur la durabilité.