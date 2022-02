Lausanne : L’EPFL et DeepMind contrôlent la fusion nucléaire avec l’IA

Des scientifiques du Swiss Plasma Center de l’EPFL et de DeepMind de Google ont conçu un système pour mieux contrôler la fusion nucléaire avec de l’intelligence artificielle.

C’est un exploit scientifique qu’ont réalisé des scientifiques du Swiss Plasma Center (SPC) de l’EPFL et de DeepMind , firme britannique spécialisée dans l’intelligence artificielle, acquise par Google en 2014. Ils ont mis au point un algorithme en mesure de mieux contrôler la fusion nucléaire. Basé sur une IA d’apprentissage par renforcement profond, il a été capable de contrôler un plasma (matière dont la température atteint des millions de degrés) dans le tokamak (installation en forme d’anneau pour la recherche en fusion nucléaire dans lequel le plasma est confiné grâce à un puissant champ magnétique pour qu’il n’entre pas en contact avec les parois) du SPC, d’après une étude publiée cette semaine dans la revue «Nature».

L’IA a d’abord été entraînée dans une simulation. Une fois les connaissances acquises, elle a été capable de «créer et de maintenir un vaste ensemble de formes de plasma et de configurations avancées, dont une dans laquelle deux plasmas distincts sont maintenus simultanément dans la chambre», ce qui n’était jamais arrivé auparavant avec le tokamak du Swiss Plasma Center, explique l’EPFL dans un communiqué.

La nouvelle méthode de contrôle des plasmas a ensuite été testée en conditions réelles sur le tokamak lausannois. «Notre simulateur est le fruit de plus de 20 années de recherche et est sans cesse amélioré», a déclaré Federico Felici, scientifique au SPC et coauteur de l’étude. «Malgré cela, de fastidieux calculs sont encore nécessaires pour déterminer la valeur correcte de chaque variable du système de contrôle. C’est là qu’intervient notre projet de recherche commun avec DeepMind», a-t-il ajouté.