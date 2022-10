Education: L’EPFL recule au classement mondial des universités

Éducation : L’EPFL recule au classement mondial des universités

L’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) reste la meilleure université d’Europe continentale et passe même de la 15e à la 11e place au classement des universités de Times Higher Education (THE) publié ce mercredi. L’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), elle, descend d’un cran pour se positionner à la 41e place.

Également en recul, l’Université de Zurich passe de la 75e à la 82e position. L’Université de Berne, au contraire, grimpe dans le classement et entre dans le Top 100, passant de la 101e à la 94e place. La 101e place appartient désormais à l’Université de Bâle, qui monte de deux rangs. L’Université de Lausanne progresse quant à elle de la 176e à la 135e place, alors que c’est la dégringolade pour l’Université de Genève, qui sort du top 200, passant de la 197e place l’an dernier à la catégorie 201-250.

Top 10 pour les universités américaines et britanniques

Comme les années précédentes, le classement est dominé par les universités américaines et britanniques, qui occupent les 10 premières places. À la 1re marche du podium, on retrouve l'université d'Oxford en Angleterre, suivie par Harvard aux États-Unis et par l’université anglaise de Cambridge à égalité avec celle de Stanford aux États-Unis.