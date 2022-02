L’EPFL rend les vitres de train perméables au téléphone

Aujourd’hui, tout voyageur s’attend à être connecté au réseau téléphonique lorsqu’il prend le train. Cela semble une évidence, mais ce n’est pas si simple puisque les vitres ne laissent pas passer correctement les ondes téléphoniques. Pour contourner le problème, des boîtiers amplificateurs de signaux ont été installés dans chaque wagon. Mais Nu glass, une spin-off de l’EPFL, est parvenue à trouver un dispositif plus efficace et plus simple qui permet non seulement de rendre les vitres perméables à ces ondes, mais en plus sans avoir à les démonter.