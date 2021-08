Lausanne : L’EPFL s’attaque aux défis de la rivière du Flon pour le métro m3

Le creusement du nouveau métro lausannois posera de nombreux défis. Une étudiante de l’EPFL propose des solutions dans son travail de fin d’études.

La vallée du Flon était bien plus profonde avant son comblement, comme en témoigne la deuxième rangée d’arches du Grand Pont, aujourd’hui enterrées.

Peu de Lausannois le savent, mais jusqu’au 19ème siècle, la rivière Le Flon coulait librement dans la vallée du même nom, et servait d’égout à ciel ouvert pour la ville. Pour des raisons sanitaires, elle a été enterrée et le vallon comblé, créant le quartier plat qu’on connaît aujourd’hui, enterrant le premier étage des arches du Grand-Pont. Or, rapporte l’ATS, permettre le passage du futur métro M3 (qui reliera la gare à la Blécherette) aux côtés de la rivière pose de nombreuses questions, creusées par une étudiante de l’EPFL dans son travail de master.