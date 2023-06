L’EPFZ invente un internet par laser qui soulagerait les océans

Pour fonctionner, la fibre optique a besoin d’un dense réseau de câbles qui forme ce qu’on appelle l’épine dorsale d’internet. Entre les continents, ces câbles sont installés sous la mer, et leur installation comme leur entretien coûte des centaines de millions de dollars. A ce jour, on en dénombrerait environ 530 autour du globe.

Un test prometteur

Une nouvelle technologie bien moins chère pourrait toutefois prochainement les supplanter. Les scientifiques de l’EPFZ ont démontré qu’il était possible de transmettre des données optiques à 100 térabits par seconde par les airs. Comment? Par une liaison laser via satellite. Ils ont mené des essais concluants entre le sommet alpin de la Jungfraujoch et la ville de Berne, éloignés de 53 km l’un de l’autre. «Pour la transmission de données optiques, notre route d'essai était pourtant beaucoup plus difficile qu'entre un satellite et une station au sol», explique Yannik Horst, chercheur à l’Ecole polytechnique. En effet, le faisceau a traversé l’atmosphère près du sol et a subi de nombreux facteurs perturbants, comme des bâtiments ou les eaux du lac de Thoune.