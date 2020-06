Universités

L’EPFZ reste au 6e rang mondial, l’EPFL se classe 14e

Cela fait de l’EPFZ et de l’EPFL les principales universités d’Europe continentale, écrit mercredi dans un communiqué Quacquarelli Symonds (QS). La première place est trustée pour la neuvième année consécutive par le Massachusetts Institute of Technology. Le podium exclusivement américain est complété comme l’an dernier par les universités de Stanford et Harvard. Le California Institute of Technology, quatrième, devance l'Université d'Oxford, cinquième.