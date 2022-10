Afrique : L’épidémie d’Ebola en Ouganda a fait 17 morts, selon Kampala

Le 5 octobre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait fait état de 29 morts dans le pays à cause d’Ebola depuis le début de l’épidémie, mais ce chiffre englobe les morts parmi les personnes dont il a été confirmé qu’elles étaient atteintes par le virus, mais aussi parmi les cas suspects.

Souche «relativement rare»

Le gouvernement ougandais ne comptabilise que les décès parmi les malades confirmés, soit 48 personnes à la date du 9 octobre, selon le ministère. La maladie à virus Ebola est souvent mortelle, mais des vaccins et traitements existent désormais contre cette fièvre hémorragique, qui se transmet à l’homme par des animaux infectés.

Le précédent bilan des autorités ougandaises, publié le 5 octobre, faisait état de 10 morts. Les premiers cas ont été recensés dans le district de Mubende, dans le centre du pays, avant que l’épidémie, confirmée par les autorités le 20 septembre, ne s’étende dans les districts voisins de Kassanda, Kyegegwa et Kagadi.

Selon l’OMS, le premier mort identifié de cette épidémie (et première personne à décéder à cause de la maladie en Ouganda depuis 2019) a succombé à une souche «relativement rare» du virus Ebola, dite soudanaise, qui n’avait plus été signalée dans ce pays des Grands Lacs depuis 2012.