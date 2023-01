Santé : L’épidémie d’Ebola en Ouganda est terminée

Maladie réapparue en septembre 2022

«L’Ouganda a mis fin rapidement à l’épidémie d’Ebola en renforçant les mesures de contrôle clés telles que la surveillance, la recherche des contacts et l’infection, la prévention et le contrôle», selon Jane Ruth Aceng, précisant que 142 cas ont été confirmés dans le pays, et que 55 personnes étaient mortes.

Cette maladie est réapparue le 20 septembre 2022 dans le centre de l’Ouganda, avec un premier cas issu d’une souche dite «soudanaise», dont il n’existe pour l’heure aucun vaccin. Mais trois vaccins expérimentaux – l’un développé par l’Université d’Oxford et le Jenner Institute en Grande-Bretagne, un autre par le Sabin Vaccine Institute aux Etats-Unis et un troisième par l’International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) – sont actuellement testés en Ouganda, après de premières livraisons en décembre. Selon l’OMS, le pays a reçu 5000 doses de vaccins.

«Je félicite l’Ouganda»

«En l’absence de vaccins et de traitements, il s’agissait de l’une des épidémies d’Ebola les plus difficiles de ces cinq dernières années, mais l’Ouganda a maintenu le cap et a continuellement affiné sa réponse» sanitaire, a souligné la Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. «Il y a deux mois, on pouvait craindre qu’Ebola jette une ombre noire sur le pays jusqu’en 2023, alors que l’épidémie gagnait de grandes villes telles que Kampala et Jinja, mais cette victoire fait commencer l’année sur une note de grand espoir pour l’Afrique», a-t-elle poursuivi.