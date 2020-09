Le point sur les chiffres

Plusieurs graphiques ont été présentés pour montrer les évolutions négatives. Ci-dessus, des courbes qui reflètent les différentes générations. On y constate que les millennials (24-39 ans) sont, de loin, les plus touchés, et les premiers à l’avoir été depuis la reprise. En revanche, si les «seniors» (75 ans et plus) semblent relativement toujours épargnés, la courbe des «baby boomers» (56-74) vient de décoller. Or, c’est aussi parmi ceux-ci que peuvent se trouver des personnes vulnérables.