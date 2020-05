coronavirus à Genève

L’épidémie vide la prison de Champ-Dollon

Le nombre d’arrestations et d’incarcérations est en chute libre depuis le début de la crise sanitaire.

Le covid-19 ralentit considérablement l’activité criminelle, celle de la justice et celle de la police. Depuis le début de la crise sanitaire, le Ministère public avait notamment demandé aux forces de l’ordre de se concentrer sur les délinquants faisant courir un danger à la société, rappelle la « Tribune de Genève ». Résultat: Tant le nombre des arrestations que celui des incarcérations a été divisé par deux depuis le mois de février.

Il a ainsi été procédé à 451 arrestations en février, 264 en mars et 188 en avril. Naturellement, la prison de Champ-Dollon enregistre de moins en moins d’entrées: 163 en février, 105 en mars et 78 en avril. Par conséquent, l’établissement carcéral se vide. Il comptait 496 détenus le 5 mai, contre 545 le 1er avril et 634 le 1er mars. Le quotidien genevois rappelle par ailleurs que Champ-Dollon, dont la capacité théorique maximale est de 398 places, avait accueilli 904 détenus, un pic, en août 2014.