Brésil : L’épouse de l’ambassadeur de Grèce et son amant condamnés pour son assassinat

Françoise de Souza Oliveira a été condamnée à 31 ans de prison pour avoir fait assassiner son mari par son amant en 2016. Celui-ci écope de 22 ans derrières les barreaux.

Kyriakos Amidis, âgé de 59 ans au moment de son assassinat, vivait à Brasilia et passait ses vacances de Noël à Rio de Janeiro avec son épouse Françoise de Souza Oliveira et sa fille, lorsque sa disparition avait été signalée. Quelques jours après Noël, les restes calcinés du diplomate avaient été découverts dans une voiture de location carbonisée sous un pont à Nova Iguaçu, près de la capitale de l’Etat.

L’enquête, qui s’était appuyée sur de nombreux indices dont du sang sur un canapé et des images de caméras de surveillance, avait abouti à l’inculpation de Sérgio Gomes Moreira Filho, policier et amant de Françoise de Souza Oliveira. «Le crime a été minutieusement conçu et prémédité» par l’épouse du diplomate, a souligné la juge Anna Christina da Silveira Fernandes dans l’énoncé de la sentence. «Selon les témoignages recueillis, l’accusée a planifié et conçu l’assassinat, étant le cerveau de tout ce complot macabre», a-t-elle ajouté.