Il avait caché son transfert

L’épouse de Martin Braithwaite a cru qu’il avait une maîtresse

C’est l’histoire incroyable du transfert de l’ex-joueur de Leganes à Barcelone qui avait fini par inquiéter sa femme. Le nouveau coéquipier de Messi l’a confié à un journaliste anglais.

Approché pour compléter une attaque du Barça décimée par les blessures de Suarez et de Dembélé, Martin Braithwaite, honnête fer de lance d’un club de Leganes au bord de la relégation, fait tout pour garder l’affaire secrète, surtout de sa femme. «Je n’en ai parlé à personne, raconte Braithwaite, qui attend que tout soit ficelé avant de lâcher la bombe. Je sentais que si ma femme n’était pas la première personne au courant, ce serait un manque de respect car nous partageons notre vie (et quatre enfants, depuis le confinement). Mais elle se doutait bien que quelque chose se passait, parce que je sortais toujours de la maison, dans le froid, pour téléphoner. À un moment, elle était à deux doigts de me demander si j’avais une maîtresse!»