Justice : L’épouse d’El Chapo, reine de beauté trafiquante?

Interpellée lundi à Washington, Emma Coronel serait pleinement impliquée dans les activités criminelles de son mari. De quoi trancher avec son statut de star d’Instagram.

Tout au long du procès du plus puissant narcotrafiquant du monde, qui aura duré plus de trois mois entre novembre 2018 et février 2019, la trentenaire aux cheveux de jais est apparue quasiment à chaque audience, toujours impeccablement vêtue et maquillée, échangeant des baisers par gestes lointains avec Joaquin Guzman.