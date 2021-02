États-Unis : L’épouse du baron de la drogue mexicain «El Chapo» arrêtée

La femme du célèbre narcotrafiquant mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman a été arrêtée lundi à l’aéroport international de Washington, suspectée d’être impliquée dans un réseau de stupéfiants, ont annoncé les autorités américaines.

Emma Coronel Aispuro, 31 ans, ayant la double nationalité américaine et mexicaine, doit comparaître mardi devant un juge fédéral. Son mari, cofondateur du cartel de Sinaloa et considéré à l’époque comme le narcotrafiquant le plus puissant au monde, a été condamné en juillet 2019 à la prison à perpétuité aux États-Unis et purge sa sentence dans une prison de haute sécurité du Colorado.