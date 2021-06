États-Unis : L’épouse du narcotrafiquant «El Chapo» plaide coupable

Emma Coronel, femme d’un trafiquant de drogue mexicain, a reconnu sa responsabilité dans le trafic devant la justice américaine.

Emma Coronel a la double nationalité américaine et mexicaine.

Lors d’une audience devant le juge fédéral de Washington Rudolph Contreras, cette ex-reine de beauté de 31 ans s’est dite «coupable» des trois chefs d’accusation retenus contre elle, à savoir participation au trafic de drogue, blanchiment d’instruments monétaires, et transactions avec un narcotrafiquant étranger.

Un tunnel d’un kilomètre

Les procureurs affirment que cette femme, qui a la double nationalité américaine et mexicaine, a aussi aidé «El Chapo» à s’échapper d’une prison mexicaine en 2015. Le narcotrafiquant s’était alors échappé par un tunnel d’un kilomètre et demi, débouchant sous la douche de sa cellule et équipé de rails, infligeant un cinglant camouflet aux autorités mexicaines.