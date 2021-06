Justice : L’épouse du narcotrafiquant «El Chapo» prête à plaider coupable (source)

Emma Coronel devrait reconnaître avoir aidé Joaquin Guzman à gérer le cartel de Sinaloa, et l’avoir aidé à s’échapper d’une prison mexicaine en 2015.

L’épouse du narcotrafiquant mexicain «El Chapo», Emma Coronel, arrêtée en février à l’aéroport de Washington et accusée d’être impliquée dans le cartel de son mari, s’apprête à plaider coupable, a indiqué mardi à l’AFP une source proche du dossier. Cette source n’a pas immédiatement précisé de quoi cette ex-reine de beauté de 31 ans, qui a la double nationalité mexicaine et américaine, allait se reconnaître coupable.

Selon le «New York Times», qui a le premier sorti l’information, elle devrait reconnaître avoir aidé Joaquin Guzman, dit «El Chapo», à gérer le cartel de Sinaloa, et l’avoir aidé à s’échapper d’une prison mexicaine en 2015. Le narcotrafiquant s’était alors échappé par un tunnel d’un kilomètre et demi, débouchant sous la douche de sa cellule et équipé de rails, infligeant un cinglant camouflet aux autorités mexicaines.