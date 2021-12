Beverly Hills (USA) : L’épouse du «parrain de la musique noire» tuée durant un cambriolage

Jacqueline Avant a été abattue par un voleur à son domicile, dans un quartier chic de Los Angeles. Elle avait 81 ans. Son époux, Clarence, n’a pas été blessé.

Hommages

La légende du basketball, Magic Johnson et son épouse ont réagi à la mort de Jacqueline Avant, «l’une de nos plus proches amies», dont la disparition les a «totalement bouleversés». «Jackie était la personne la plus délicieuse. Elle avait une belle âme, un grand cœur et avait toujours un mot gentil», souligne la star dans son message sur Twitter.