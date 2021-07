Funérailles : L’épouse du président Moïse est de retour en Haïti

Blessée lors de l’assassinat de son mari Jovenel Moïse, Martine Moïse a fait son retour en Haïti samedi afin d’assister aux funérailles nationales.

Arrivée à bord d’un avion privé, elle est descendue de l’appareil entourée de gardes du corps, sous un ciel gris et des bourrasques de vent, selon une vidéo mise en ligne sur internet. Le bras en écharpe, gilet par balles sur ses vêtements noirs, Martine Moïse, 47 ans, a été accueillie par le premier ministre par intérim, Claude Joseph. Celui-ci a promis de rendre justice à son époux, dont la mort a aggravé le chaos dans ce pays des Antilles, gangrené par la violence et la misère.

Zones d’ombre

Prier pour Haïti

Plus récemment, elle avait posté des images d’elle sur son lit d’hôpital, et remercié les «anges gardiens» qui l’ont aidée «à tenir bon» après l’assassinat. Vendredi, une quarantaine de personnes, surtout des femmes vêtues de bleu, l’une des couleurs du drapeau haïtien, s’étaient réunies devant son hôpital, à Miami, avec des pancartes «Soignons Haïti».

«On est là pour prier pour la Première Dame et pour Haïti», avait expliqué l’une d’elles, Regina Martin Archat. Le pays est le plus pauvre d’Amérique et la pandémie a encore aggravé la crise. Des gangs armés multiplient les prises d’otages et contrôlent de facto certaines zones.