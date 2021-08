Allemagne : L’épouse d’un politologue soupçonnée d’espionnage pour la Chine

Début juillet, le politologue allemand était lui-même soupçonné d’espionnage au profit de la Chine.

La Germano-Italienne Klara K. et son époux Klaus L. avaient été contactés par des agents des services d’espionnage chinois lors d’une tournée de conférences à Shanghai en 2010.

L’épouse d’un politologue allemand visé par la justice pour espionnage au profit des services de renseignement chinois a été à son tour mise en accusation pour les mêmes motifs, a annoncé lundi le parquet fédéral. Selon le parquet de Karlsruhe, compétent en matière de terrorisme et d’espionnage, la Germano-Italienne Klara K. et son époux Klaus L. avaient été contactés par des agents des services d’espionnage chinois lors d’une tournée de conférences à Shanghai, en Chine, en 2010. Depuis cette date et jusqu’en 2019, ils ont «régulièrement fourni des informations aux renseignements chinois avant ou après des visites d’État ou des conférences internationales», affirme le parquet dans un communiqué.