Zimbabwe : L’époux d’une ado morte en couches inculpé de meurtre

Un Zimbabwéen de 26 ans a été mis en examen vendredi après la mort, en juillet, de sa femme de 14 ans lors de son accouchement.

Le décès de la jeune fille le 15 juillet avait suscité l’indignation notamment sur les réseaux sociaux. Les Nations Unies et des ONG avaient condamné les circonstances qui ont conduit à sa mort et une pétition avait recueilli plus de 92’000 signatures.