Coronavirus

L’Equateur, deux mois supplémentaires en état d'urgence

L'Equateur a prolongé de 60 jours, jusqu'au 13 août, l'état d'urgence imposé en mars face à la pandémie de coronavirus qui a fait 3929 morts dans le pays pour plus de 47’000 cas, a annoncé lundi soir le ministère de la Communication. Le gouvernement a décidé cette prolongation en raison de l'urgence civile, économique et sanitaire à laquelle est confronté le pays, selon un décret publié par le ministère.

Le gouvernement pensait avoir maîtrisé la pandémie

Cette décision intervient quelques jours à peine après que le ministre équatorien de la santé ait affirmé que la pandémie était maîtrisée. «Il y a un endiguement de la pandémie», avait déclare Juan Carlos Zevallos, alors que le pays avait atteint près de 3 900 décès, trois mois et demi après que le coronavirus ait frappé ce petit pays d'Amérique du Sud.

Cette nouvelle mesure permet au pouvoir exécutif de maintenir un certain nombre de restrictions, dont un couvre-feu et la mobilisation des forces armées, ainsi que la suspension de certaines libertés comme celle de se réunir. Le premier cas de Covid-19 dans le pays a été détecté le 29 février et le président Lenin Moreno a décrété l'état d'urgence le 16 mars pour 60 jours, le renouvelant ensuite une première fois pour 30 jours supplémentaires.