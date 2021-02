Amérique latine : L’Équateur en état de choc après le «massacre» de 79 prisonniers

Des cadavres ensanglantés, certains décapités, empilés pour être brûlés: l’Équateur était mercredi horrifié par les violences survenues la veille dans plusieurs prisons en proie à une guerre des gangs, qui s’est traduite par 79 morts en cette seule journée.

Une série d’émeutes et d’affrontements ont éclaté de façon simultanée mardi entre des gangs se disputant le contrôle des prisons à Guayaquil, Cuenca et Latacunga, villes qui concentrent 70% de la population pénitentiaire. C’est un «massacre sans précédent», a déploré le Défenseur du peuple, entité publique chargée de la protection des droits humains.

Troisième ville d’Équateur, avec 600’000 habitants, Cuenca était au sommet de l’horreur face aux révélations du procureur local Leonardo Amoroso: «Environ 18 cadavres ont été décapités et on a même tenté d’en brûler certains». Le gouvernement a attribué ces violences à une attaque coordonnée d’un gang de narcotrafiquants pour éliminer une bande rivale.

Dans l’attente des corps

Les autorités ont fait état d’au moins quatre gangs opérant dans ces prisons: Los Pipos, Los Lobos, Tigrones et Chone Killers. Face à la crise, le président Moreno a ordonné un renfort de l’armée pour procéder au «contrôle d’armes, d’explosifs et de munitions aux abords des centres pénitentiaires 24 heures sur 24 et le temps que ce sera nécessaire».

Appel de l’ONU

Le bureau des Nations Unies en Équateur a demandé mercredi «une enquête rapide et impartiale» et a appelé à «sanctionner les responsables et à une gestion de la crise conforme aux règles de la Constitution et aux instruments internationaux relatifs aux droits humains».