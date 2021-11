Narcotrafic – L’Equateur prolonge l’état d’exception face à la violence des trafiquants

Narcotrafic : L’Équateur prolonge l’état d’exception face à la violence des trafiquants

Le gouvernement équatorien a décidé de maintenir l’état d’urgence pour trente jours supplémentaires afin de lutter contre la flambée des violences liées au narcotrafic.

167 tonnes de drogues saisies depuis janvier

Entre janvier et novembre de cette année, la police a saisi 167 tonnes de drogue, dont 16 au cours des 30 derniers jours sous l’état d’exception. Situé entre la Colombie et le Pérou, principaux producteurs mondiaux de cocaïne, et utilisé comme zone de transit pour l’expédition vers les États-Unis et l’Europe, l’Équateur, pays de 17,7 millions d’habitants, est «gravement menacé», selon son président, par les mafias du narcotrafic.