Environnement: L’Equateur réduit sa dette en s’engageant à protéger la nature

L’accord, avec comme parties prenantes notamment le Credit Suisse et la BID (Banque interaméricaine de développement), a été présenté par cette dernière comme le «plus grand échange au monde de dette en faveur de la protection de la nature».

«La dette actuelle d’environ 1,63 milliard de dollars a été échangée contre une nouvelle dette de 656 millions de dollars», a indiqué le ministre de l’Économie, Pablo Arosemena, lors d’une conférence de presse au siège de la présidence à Quito. Sur ces «économies» d’environ un milliard de dollars, quelque 450 millions devront être consacrés à la protection et à la conservation des Galapagos, archipel équatorien du Pacifique à la flore et à la faune uniques au monde.

«Bon marin Galapagos»

La BID a accordé une garantie au pays pour 85 millions de dollars, tandis que l’agence gouvernementale américaine Development Finance Corporation (DFC) a fourni une assurance contre le risque politique pour 656 millions de dollars. En outre, un groupe de 11 assureurs privés «fournit plus de 50% de réassurance pour faciliter le projet», a indiqué le Credit Suisse, banque qui a organisé l’opération.

«Renforcer les zones protégées»

Les îles Galapagos, situées à 1000 km de la côte équatorienne, sont un paradis de la biodiversité avec une faune unique. Elles tirent leur nom des tortues géantes qui y vivent. Leur écosystème fragile est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité et a inspiré au scientifique anglais Charles Darwin sa théorie de l’évolution des espèces au XIXe siècle.

Cet accord permettra de «renforcer les zones protégées des Galapagos, à savoir ses deux réserves marines et le parc national, en donnant la priorité à la surveillance, au contrôle et aux patrouilles, avec comme objectif de garantir l’intégrité des principaux écosystèmes marins de l’archipel, en particulier les espèces migratrices en danger critique d’extinction telles que le requin-baleine et le requin-marteau, ainsi que les tortues de mer», a précisé le ministère de l’Environnement dans un communiqué.