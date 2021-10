Tourisme – L’Equateur suspend l’alpinisme sur ses plus hautes montagnes

Tourisme : L’Équateur suspend l’alpinisme sur ses plus hautes montagnes

Les montagnes du pays d’Amérique du Sud sont actuellement sujettes à des conditions météorologiques particulièrement difficiles.

L’Équateur a suspendu vendredi toute activité d’alpinisme sur ses cinq principaux massifs en raison des mauvaises conditions météorologiques et après une avalanche qui a fait trois morts et trois disparus. «Les activités de haute montagne sont suspendues dans les montagnes enneigées et à des altitudes supérieures à 5000 mètres», a indiqué le ministère de l’Environnement dans un communiqué. Les alpinistes ne pourront pas accéder aux montagnes enneigées de Cayambe, Cotopaxi, Illiniza Sur, Antisana et Chimborazo pendant au moins une semaine.